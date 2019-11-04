Lewis Hamilton üst üste 3., toplamda 6. şampiyonluğunu elde etti

2019 Formula 1 sezonunda dün gerçekleşen ABD Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Hamilton, bu yarışta kazandığı puanla, bitime iki yarış kala şampiyonluğa ulaştı.

Daha önce 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Mercedes pilotu, bu şampiyonlukla beraber tarihte 6 Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan ikinci isim oldu.

6. şampiyonluğunu kazanan Hamilton, ayrıca son 3 sezonda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Daha önce bunu başarabilen pilotlar ise Schumacher, Fangio ve Vettel'di.





Önünde sadece Schumacher var

Hamilton, 6. şampiyonluğunun ardından 5 şampiyonluğu bulunan Arjantinli efsane pilot Juan Manuel Fangio'yu geçerek 'en fazla şampiyon olan F1 pilotları' listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Listenin zirvesinde 7 şampiyonluğu olan Alman efsanesi Michael Schumacher oturuyor.





En fazla şampiyon olan pilotlar

Formula 1 tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar ve şampiyonluk sayıları ise şöyle:

Michael Schumacher - 7

Lewis Hamilton - 6

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost - 4

Sebastian Vettel - 4

Niki Lauda - 3

Jack Brabham - 3

Jackie Stewart - 3

Nelson Piquet - 3

Ayrton Senna - 3