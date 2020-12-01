Diğer Sporlar Lewis Hamilton'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Lewis Hamilton'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Diğer Sporlar

Lewis Hamilton'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Formula 1 şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton corona virüse yakalandı. İstanbul'da şampiyonluğunu ilan eden İngiliz pilota yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hamilton, Bahreyn'de yarışamayacak.

01 Aralık 2020, Salı 11:14 Son Güncelleme:
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Formula 1'de şampiyon olmayı garantileyen Lewis Hamilton'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Formula 1'de kariyerinin 7. şampiyonluğunu İstanbul'da ilan eden Lewis Hamilton'dan kötü haber geldi. Mercedes'in İngiliz pilotunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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İngiliz pilot, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak.

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