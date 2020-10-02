Leyla Aydemir davasında karar verildi

Kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiisinde cansız bedeni bulundu. Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.



