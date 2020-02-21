Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Müebbet istemi

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (29), Yusuf Aydemir (43) ile Besim Dursun (48) ve eşi Hatun Dursun (56), Ayşe Artam (38) ve eşi Yıldırım Artam (41) hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Babası şikayetçi olmadı

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2019'da görülen ilk celsede baba Nihat Aydemir sanıklardan şikâyetçi olmazken, anne Şükran Aydemir ise sanıklardan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, amca Yusuf Aydemir'in atılı suçu işlediğine yönelik tanık beyanları, müşteki beyanları, kolluk tutanakları, sanığın çelişkili beyanları ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında somut delillerin bulunduğu, dinlenilmeyen bir kısım tanıklar üzerinde sanığın baskı kurma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonrası 19 Aralık 2019'da yaptığı üçüncü tutukluluk değerlendirmesinde Mehmet Ali Aydemir'in 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama'yı gerekçe göstererek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme başkanına söyledi

Leyla'nın cinayeti ile ilgili 2'inci duruşma bugün saat 10.00'da başladı. Biri tutuklu 7 sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşma öncesi anne Şükran Aydemir, avukatı aracılığıyla mahkeme başkanından söz istedi. Başkanın izin vermesi üzerine Şükran Aydemir, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum farz edin ki Leyla sizin kızınız" dedi. Anne Aydemir, sözlerini bitirdikten sonra mahkeme salonundan çıktı.

Baba Nihat Aydemir'in avukatıyla takip ettiği duruşmada daha önce dinlenmeyen tanıklar, olayla ilgili bildiklerini anlatacak.

#Olayıngeçmişi

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, küçük kızın cesedi, 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir ve kardeşi Yusuf Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor. Davaya bakan mahkeme heyeti, geçen yıl aralık ayında 2 tutuklu sanıktan Mehmet Ali Aydemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Yusuf Aydemir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

İHA



