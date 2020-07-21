LG dünyanın ilk 4K IPS 1MS GTG oyun monitörünü duyurdu
LG, dünyanın ilk 4K IPS 1 milisaniye oyun monitörü UltraGear 27GN950’yi duyurdu. Peki bu monitör oyunculara hangi özellikleri sunuyor.
21 Temmuz 2020, Salı 12:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gelişmiş IPS ekranlara sahip LG UltraGear monitörler, görüntü kalitesinden ödün vermeden çarpıcı bir hıza ulaşıyor. LG UltraGear, Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi oyun tasarımlı monitör markası olarak tanındı.
Yeni UltraGear monitör, maksimum oyun etkisi için 4K çözünürlük sağlamak üzere 27GL850’nin gerçekçi renklerini referans alıyor. Hız, yüksek çözünürlük ve yüzde 98 DCI-P3 renk alanının4 birleşimi, oyunculara tamamen oyunun içerisine dalma hissi veriyor. VESA Görüntü Akışı Sıkıştırma (DSC) teknolojisi sayesinde 27GN950, tek bir DisplayPort kablosu ile 144Hz yenileme hızında 10 bit renkte neredeyse kayıpsız 4K UHD görüntüler sunabiliyor.4
LG’nin alanının tek örneği olan monitörü, şirketin tescilli Nano IPS ekranının mümkün olan en hassas renk üretimini sunmasını sağlayan donanım kalibrasyonunu destekliyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikası ile5 UltraGear 27GN950, olağanüstü renk doğruluğu, dinamik kontrast, yüksek parlaklık ve geniş renk gamı kalite seviyesini garanti ediyor. NVIDIA G-SYNC Uyumu, HDR desteği ve inanılmaz derecede gerçekçi ve heyecan verici bir oyun deneyimi için VESA DSC ile sorunsuz bir şekilde çalışan monitör, azaltılmış ekran yırtılması ve en aza indirilmiş takılmayla gelişmiş görüntü kalitesi sağlıyor.
LG’nin yeni UltraGear'ı, geniş 4K çözünürlüklü ekranı sayesinde oyun seanslarını canlı olarak izleyenler için ideal hepsi bir arada çözüm sunuyor. Orantılı ekran, yüksek çözünürlüklü dosyaları düzenlerken veya aynı anda birden fazla uygulamaya erişirken yaratıcı profesyoneller için büyük bir avantaj sağlıyor. Dahası, 10 bit renk derinliği ve donanım kalibrasyonu desteği, monitöre profesyonel düzeyde video üretimi için gereken renk doğruluğu seviyesini veriyor.
LG 27GN950 UltraGear monitörler Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.
LG UltraGear 27GN950 özellikleri
Ekran Tipi: Nano IPS
Ekran Boyutu: 27-inch
Çözünürlük: 4K UHD (3,840 x 2,160)
Parlaklık: 400 nits (Typical)
Renk Gamı: DCI-P3 98 percent
Renk Derinliği: 1.07B
Yenilenme Oranı: 144Hz
Tepki Süresi: 1ms GTG
HDR: VESA DisplayHDR 600
Adaptive Sync : NVIDIA G-SYNC Compatible
Stand: Height Adjustable / Pivot / Tilt
Bağlantı: HDMI x 2 / DP x 1 / USB 3.0 / H/P out (Maxx Audio)