LG dünyanın ilk 4K IPS 1MS GTG oyun monitörünü duyurdu

Gelişmiş IPS ekranlara sahip LG UltraGear monitörler, görüntü kalitesinden ödün vermeden çarpıcı bir hıza ulaşıyor. LG UltraGear, Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi oyun tasarımlı monitör markası olarak tanındı.

Yeni UltraGear monitör, maksimum oyun etkisi için 4K çözünürlük sağlamak üzere 27GL850’nin gerçekçi renklerini referans alıyor. Hız, yüksek çözünürlük ve yüzde 98 DCI-P3 renk alanının4 birleşimi, oyunculara tamamen oyunun içerisine dalma hissi veriyor. VESA Görüntü Akışı Sıkıştırma (DSC) teknolojisi sayesinde 27GN950, tek bir DisplayPort kablosu ile 144Hz yenileme hızında 10 bit renkte neredeyse kayıpsız 4K UHD görüntüler sunabiliyor.4

LG’nin alanının tek örneği olan monitörü, şirketin tescilli Nano IPS ekranının mümkün olan en hassas renk üretimini sunmasını sağlayan donanım kalibrasyonunu destekliyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikası ile5 UltraGear 27GN950, olağanüstü renk doğruluğu, dinamik kontrast, yüksek parlaklık ve geniş renk gamı kalite seviyesini garanti ediyor. NVIDIA G-SYNC Uyumu, HDR desteği ve inanılmaz derecede gerçekçi ve heyecan verici bir oyun deneyimi için VESA DSC ile sorunsuz bir şekilde çalışan monitör, azaltılmış ekran yırtılması ve en aza indirilmiş takılmayla gelişmiş görüntü kalitesi sağlıyor.

LG’nin yeni UltraGear'ı, geniş 4K çözünürlüklü ekranı sayesinde oyun seanslarını canlı olarak izleyenler için ideal hepsi bir arada çözüm sunuyor. Orantılı ekran, yüksek çözünürlüklü dosyaları düzenlerken veya aynı anda birden fazla uygulamaya erişirken yaratıcı profesyoneller için büyük bir avantaj sağlıyor. Dahası, 10 bit renk derinliği ve donanım kalibrasyonu desteği, monitöre profesyonel düzeyde video üretimi için gereken renk doğruluğu seviyesini veriyor.

LG 27GN950 UltraGear monitörler Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

LG UltraGear 27GN950 özellikleri

Ekran Tipi: Nano IPS

Ekran Boyutu: 27-inch

Çözünürlük: 4K UHD (3,840 x 2,160)

Parlaklık: 400 nits (Typical)

Renk Gamı: DCI-P3 98 percent

Renk Derinliği: 1.07B

Yenilenme Oranı: 144Hz

Tepki Süresi: 1ms GTG

HDR: VESA DisplayHDR 600

Adaptive Sync : NVIDIA G-SYNC Compatible

Stand: Height Adjustable / Pivot / Tilt

Bağlantı: HDMI x 2 / DP x 1 / USB 3.0 / H/P out (Maxx Audio)