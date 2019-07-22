LGS tercihleri 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. MSB tercih sonuç tarihi için 22 Temmuz'u işaret etmişti. MEB saat 09.00'da tercih sonuçlarını ilan ederken istediği okula yerleşemeyen öğrenciler şimdi "LGS 1. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 74’den yüzde 98’lere çıkarken merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Öğrencileri yüzde 91’i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.