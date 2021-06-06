LGS soruları ve cevapları öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Bugün LGS 2021 maratonu sona erdi. Yüz binlerce öğrenci sınavda ter döktü. Güzel bir lisede öğrenim görmek isteyenler sınav sonrası LGS sorularına ve cevaplarına odaklandı. Peki, MEB üzerinden LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?





LGS sınavı bugün gerçekleşti Yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve onların velileri büyük bir heyecan içerisinde... Sınav sonrası herkes soru ve cevaplara odaklanırken art arda . 2021 LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? soruları geliyor. İşte konuya dair bilgiler...

LGS 2021 SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Son dakika... MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yaptığı açıklmada soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu.

LGS SORU VE CEVAPLARI

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS ZOR MUYDU?

- sözel çok güzel geçti sayısal baya zordu

- şöyle söyliyim sözel baya iyidi güzeldi sayısalda baya zordu. bir tane sorunun 3 kere şıkını değiştirdim midem bulandı

- abi lgs ye girdim çırak arıyormuşsunuz

- Wuuu lgs bitti gitti geçti çok şükür sınavınız nasıl geçti benim sözel kolay sayısal biraz zorluydu

- tyt’de sol elinde peceteyle gozyaslarini silip sag elinde kalemle mat problemlerini cozmeye calisan ben vs lgs mat cok zor geldigi icin salip yarim saat erken cikan kardesim

- lgs kolaymis diolar nasil ya olan yine bize oldu saka mi

- LGS Türkçe soruları kolaydı. Ben daha zor hazırlardım

- Lgs'den çıktıktan sonra matematik yüzünden ani bir hafıza kaybı yaşadım, 3 soru çok zordu ve onlara yarım saat harcadım



