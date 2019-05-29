Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için heyecan dolu günler başladı. Sınav 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınavın başlama saati, kaç soru sorulacağı ve öğrencilere kaç dakika verileceği öğrenciler tarafından sınava iki gün kala yoğn bir şekilde araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçis Sınavı (LGS) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

2019 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20