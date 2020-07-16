Türkiye LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Türkiye

LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yapılan LGS sonuçları açıklandı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.


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