Türkiye LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı

Türkiye

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı

Liselere Giriş Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.
Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz.
Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız.


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