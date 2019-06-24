Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak. Peki, LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte LGS adaylarına uzmanlardan tavsiyeler…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak. Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018’de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

Öğrencilerin LGS sonuçlarına göre yapacakları lise tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Barış Sezgin, lise tercihini doğru yapabilmenin iyi bir üniversite ve mesleğe sahip olmakta atılacak ilk adım olduğuna değindi.

KILAVUZ DİKKATLE OKUNMALI!

Sezgin, öncelikle yayınlanacak tercih kılavuzunun dikkatlice okunması ve doğru seçim yapabilmek için liselerin iyi araştırılması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin tercih edecekleri lisenin vereceği eğitimin ve sunacağı fırsatların onları adım adım üniversiteye dolayısıyla da bir mesleğe taşıyacağına değinen Barış Sezgin, bir okul tercih ederken öğrencinin ve velinin iyi bir araştırma yapması gerektiğini dile getirdi.

OKULUN ÖĞRETMEN VE AKADEMİK KADROSU EN ÖNEMLİ KRİTER

Lise tercihi yaparken en önemli kriterlerinden birinin öğretmen kadrosu ve okulun akademik alanlardaki başarısı olması gerektiğine değinen Sezgin; "Okulların farklı özelliklerini değerlendirmeye önem verilmelidir. Okulun yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması önemli bir kriterdir. PDR biriminin çalışmaları öğrencinin sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemelidir. Özellikle mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir. Ayrıca okul idarecilerinin ve psikolojik danışmanların velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir "dedi.

LİSE SEÇİMİ ÖĞRENCİNİN ALACAĞI EĞİTİM KALİTESİNİ ETKİLER

Lise seçiminin öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini, üniversite ve meslek seçimini etkilediğini söyleyen Barış Sezgin; "Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının yapılması, projeler geliştirebilmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunabilmesi onun topluma ve bireylere daha duyarlı olmasını, sorumluluk almasını, takım çalışmasına yatkın olmasını, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat verir" şeklinde konuştu.