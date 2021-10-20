1-Özet ve hatırlatma kartları kullanın: Okulda öğrendiğiniz bilgileri özet şeklinde yazarak hazırlayacağınız hatırlatma kartları ile öğrenme ve öğrendikten sonra hatırlama oranınızı arttırabilirsiniz.

2-Arkadaşlarınızla ilişkisel öğrenin: Arkadaşlarınızla bir araya gelip birbirinize konuları anlatıp birlikte soru çözerek ilişkisel öğrenme yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlarınıza bir öğretmen gibi konu anlatmak sizin öğrenmenizi hızlandırır ve kolaylaştırır.

3-Demeç verin: Kendinize bir yazı tahtası alın, demeç (Topluluk önünde bir konuda yapılan açıklayıcı konuşma) vererek, konuları tahtaya yazarak anlatın. Sesli bir şekilde konuları anlatmak öğrenmenizi kolaylaştıracak. Bu yöntemi birkaç arkadaşınızla birlikte de deneyebilirsiniz.

4-İnternetten yararlanın: İnternette bulunan konu anlatımlarını dinleyerek konunun önemli noktalarını özet olarak yazın. Bu yöntemde sıkılmadan dinleyebileceğiniz sürenin 20 dakika olduğunu unutmayın. 20 dakika dinledikten sonra 1-2 dakika mola verin.

5-Soru-cevap yöntemini kullanın: Konuyla ilgili olası soruları listeleyin ve bunların cevaplarını sanki kendinize bir sınav yapıyormuş gibi cevaplayın ve sonra not verip eksiklerinizi ortaya çıkarın.

6-7 gün 24 saat ders çalışacak şekilde planlama yapmayın: Beyninizin rahatlamaya da ihtiyacı var. Sadece ders çalışırsanız bir süre sonra öğrenmek için ne enerjiniz ne de isteğiniz kalır. Haftanın hangi gününde ve saatinde, hangi konuyu çalışacağınızı planlayın ve plana uyun.