Libya Başbakanı: Türkiye ile imzalanan anlaşmadan iyi bir pay kazandık
Libya Başbakanı, ülkesinin Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'de "iyi bir pay kazandığını" söyledi.
09 Mart 2021, Salı 19:03 Son Güncelleme:
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Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) seçtiği Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplandı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, oturumda yaptığı konuşmada, Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" dedi.
AA