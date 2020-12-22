Siyaset Libya Tezkeresi'nin süresi 18 ay daha uzatıldı

Libya Tezkeresi'nin süresi 18 ay daha uzatıldı

Siyaset

Libya Tezkeresi'nin süresi 18 ay daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.

22 Aralık 2020, Salı 20:14 Son Güncelleme:
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Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TSK unsurlarının Libya'ya gönderilmesine ilişkin tezkerenin süresi ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkere, görüşülerek kabul edildi.

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Tezkere ile Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Ulusal Mütabakat Hükümeti (UMH) tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması hedefleniyor.

Libya Tezkeresi'nin süresi 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay daha uzatıldı.

DHA

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