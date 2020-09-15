Dünya Libya'da 'Başbakan Sarrac istifa edecek' iddiası

Libya'da 'Başbakan Sarrac istifa edecek' iddiası

Dünya

Libya'da 'Başbakan Sarrac istifa edecek' iddiası

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el-Sarraj'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

15 Eylül 2020, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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Bloomberg'ten Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifaya hazırlandığı kaydedildi.

Bloomberg'in Başbakana yakın kaynakların aktardıklarına göre Başbakanlık görevini bırakcak olan Serrac, Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye ise devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan uzun süredir kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştirilen Serrac'ın istifa sonucu politik baskıyı biraz olsun azaltmak istediği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. 

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