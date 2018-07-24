Lifestyle koleksiyonu

247v2 tasarımı, Balance'ın efsanevi işçiliğini, teknolojiyi ve modern stili bir araya getiriyor. 247v2 Tritium Pack yenilikçi RevLite taban teknolojisi ile diğer modellere göre %30 daha hafif hissettiriyor ve konfor sağlıyor. 247v2 Tritium Pack modeli, beyaz ve koyu zemin üzeri yeşil, mor ve mavi detaylı olmak üzere 3 farklı seçenek ile dikkat çekiyor.

New Balance Erkek,

Sınırlı sayıda üretilen yepyeni bir model 247v2 Statement Pack

Modern kentsel yaşam tarzını göz önünde bulundurarak tasarlanan 247v2 Statement Pack Balance kalitesi ve işçiliği ile çağdaş bir stil yaratıyor. Balance 247v2, yeni bir görünüm, his ve uyum sağlarken marka DNA’sından gelen ikonik Balance modellerinden ilham alarak tasarlandı. 247v2 Statement Pack yenilikçi RevLite taban teknolojisi ile diğer modellere göre %30 daha hafif hissettiriyor ve konfor sağlıyor. Sınırlı sayıda üretilen Balance 247v2 Statement Pack bütün gün süren rahat bir kullanım için tasarlandı.