Mektup, Amazon’un agresif sendika karşıtı kampanyasının, geçen yıl şirkete yönelik şikayet sayısının üç katına çıkmasının ve endüstri standardının neredeyse iki katı olan artan yaralanma oranlarının hemen ardından geldi.

Bu gelişmelerden sonra Amazon da çalışmak için harika bir yer olduğunu kanıtlamak için başka bir kaynağa yöneldi: LinkedIn'e… Microsoft’un sahip olduğu LinkedIn, çarşamba günü “ABD’de kariyerinizi geliştirmek için en iyi 50 iş yeri” listesi yayınladı.

LinkedIn’in kriterlerine göre Amazon; Fortune ve Boston Consulting Group listelerinde aldığı yüksek puanların yanı sıra lanse ettiği kazanç açıklamasıyla en üst sırada yer aldı.

LinkedIn, bu yılki liste için kriterlerinde büyük bir revizyon yaptı ve sonunda yedi kriterin, kariyer gelişiminde önemli olduğunu söyledi: İlerleme yeteneği, becerileri geliştirme, şirket istikrarı, dış olanaklar, şirketin ilgisi, cinsiyet çeşitliliği ve eğitim geçmişi.

Listenin yayınlanmasıyla beraber çeşitlilik konusunda tepki çeken LinkedIn ise sözcüsü Maggie Boezi aracılığıyla çeşitliliğin önemini şu sözlerle vurguladı: “Çeşitlilik açısından, özellikle bir şirket içindeki cinsiyet eşitliğine bakıyoruz. Ek çeşitlilik kriterleri üzerinde de çalışıyoruz.”

Amazon, bu hafta 500.000 çalışan için saat başı ücretini 3 dolara kadar artıracağını söyledi. Ancak, araştırmalar yıllardır Amazon’un yeni depolar kurmasının bölgelerdeki ücretleri düşürdüğünü gösteriyor.

Bu maaş eşitsizlikleri, Amazon’un deposu ile kurumsal çalışanlar arasındaki ırksal farklılıkları hesaba katarken daha da önem kazanıyor. 2020’de tüm Amazon çalışanlarının %32,1’i beyaz, %13,6’sı Asyalı, %26,5’i siyahi, %22,8’i Latin, %3,6’sı çok ırklı ve %1,5’i Kızılderili olarak belirlendi.

Kurumsal çalışanlar arasında ise %47 beyaz, %34,8’i Asyalı, %7,2’si siyahi, %7,5’i Latin, %3’ü çok ırklı ve %0,5’i Kızılderili idi. Üst düzey liderlerin %70,7’si beyaz, %20’si Asyalı, %3,8’i siyahi, %3,9’u Latin, %1,4’ü çok ırklı ve %0,2’si Kızılderili yer alıyor.