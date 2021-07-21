Geçtiğimiz ay, LinkedIn’in açıklamalarına göre sitenin %92'sine eş değer olan 700 milyon kullanıcının verileri, konumları ve telefon numaraları sızdırılmıştı. Bu sızıntıyı gerçekleştiren Tom Liner adını taşıyan bilgisayar korsanı yakalandı. Liner, verileri sattığını açıklarken bu işi eğlence için yaptığını söyledi.

LinkedIn veri sızıntısını birkaç ayda yaptığını söyleyen Liner, nisan ayında gerçekleşen 533 milyon Facebook profilinin sızdırılmasının da arkasında olduğunu söyledi. Güvenlik uzmanları sitelerde bulunan kişi verilerinin açık bir şeklide olmasının bir güvenlik ihlali olmadığını ancak bu bilgilerin savunulması gerektiğini düşünüyor.



