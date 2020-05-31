“Friends”in yeniden çekileceği duyurulduğunda dizinin fanları çıldırmıştı. Nedir son durum? Pandemi sebebiyle çekimler ertelendi değil mi?

Sadece yeni bir tarih belirledik. Yeni tarihleri takvimlerimize ekledik ve tüm ekibin eklediğinden emin olduk. Şimdilik o tarihlere bağlıyız.

Biz tekrar bir araya geleceğiniz için çok heyecanlıyız. Ekip ne durumda?

Biz de (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry) yeniden bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz. Gerçi biz telefonda konuşurken bile heyecanlanıyoruz. Bir konu üstünde kalamıyoruz. Aynı konuyu konuşamıyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor ve birbirimizi güldürüyoruz.

Aranızdaki dostluk nadir rastlanan türden...

Bir kastın, oyuncu kadrosunun bu kadar iyi geçinmesinin ve hâlâ birbirini sevmesinin ne kadar nadir bir şey olduğunu ben de daha sonraları fark ettim.

'Sosyal medyayı kendine yük yapmayanlardanım'

Arkadaşlığınız dışında “Friends” size oyuncu olarak neler kattı?

O dönem televizyondaki en yüksek ücretli kadın oyunculardık.Bu durum sonrasında bana çok fazla özgürlük sağladı.Bu kadar iyi yazılmış, çok sevilen ve yıllar boyunca ilgiyi üzerinde tutan bir şeyin parçası olmanın mutluluğunun yanı sıra çok fazla yaratıcı özgürlük de verdi...

Jennifer Aniston’un Instagram’a katılması çok ses getirmişti. Jennifer’a sosyal medya pratiğini ekipten kim yaptırdı?

Ben sosyal medyada iyi değilim. Courtney oldukça iyi. Jennifer’a tavsiyeleri o vermiştir.Ben sosyal medyayı kendine yük yapmayanlardanım. Yorumları okumuyorum, kötü şeyler yazanları görmüyorum.







