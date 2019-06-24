Liseli Esma yatağında ölü bulundu

Olay, bu sabah, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Havva V., kahvaltıya çağırmak için girdiği odada, kızı Esma Vatan'ın yatağında hareketsiz olduğunu fark etti. Nefes almadığı anlaşılan Esma, Anamur Devler Hastanesi’ne götürüldü. Doktorlar, burada yaptığı kontrolde, Esma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Esma'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna konuldu. Esma'nın ailesi ise kızlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Acı haberi alan Özel Anamur Hızır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Mustafa Yıldız, öğrencisi Esma ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından mesaj yayımladı. Yıldız, paylaşımında şunları kaydetti:

’Şimdi sessizce gidiyorsun. Bizleri ardında gözü yaşlı bırakarak. Seni en son halinle hatırlıyorum. Karneni alıp vedalaşmak için geldin son gün, helallik istemiştin. Kim derdi bu son veda ve bir daha görüşememe. İnanmıyorum senin bu kadar sessiz gidişine, yokluğuna ve sensizliğe. Hala uyuyorsun ve uyanacaksın gibi. Ama hüküm kesin, ben biliyorum bir daha gelmeyeceksin, bir daha seni göremeyeceğim, bir daha gözlerinin altında tebessümle gelip bir şeyler söylemek için başını kapıdan uzatamayacaksın. Yine de sen öldün diyemiyorum, inanmak çok zor. Anlatılmaz bir duygu benim güzel yavrum. Nur içinde yat. Sen her zaman kalbimizdesin. Seni daima gülerken ve sessizce tebessümlerinle hatırlayacağız. Seni seviyoruz Esma... Gözlerimizden yaşlar aksa da ağlamıyoruz. Seni ebediyete uğurlarken ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu bir kere daha idrak etmiş oluyoruz sevgili kızım. Sen kalbimizde yaşıyorsun.’



