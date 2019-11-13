Liseliler Amerika yolcusu

STEAM (Science-Technology Engineering-Art-Mathematics Bilim-Teknoloj-Mühendislik Sanat-Matematik) konularında proje çalışmaları yapan liseliler Jr.robotics’de robot teknolojileri eğitimi alıyor.

14 lisenin oluşturduğu Team Golden Horn, 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında ‘First Robotics Competition 2020’için Türkiye’yi Los Angeles Regional’da temsil edecek.

Team Golden Horn, 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Mersin’de yapılan ve 42 takımın katıldığı Turkish Robotics Off Season’da robot performansında en yüksek puanı alarak, Highest Rookie Seed Award’ın sahibi olmuştu.