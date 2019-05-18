Danışmanlığını matematik öğretmeni Yusuf Tayfun Tepedeldiren ve Cem Köse’nin yaptığı ve kulüp öğrencilerinden Ekin Lal Akat, Mina Zeynep Polat, Şevval Çınar ve Eylül Işıl Erbil’in yürüttüğü çalışma, bilgiden bilgi üretme mekanizmalarının kısa tariflerini ve yeni bir asal sayı algoritmasını tanımlaması açısından önem taşıyor.

PROJE YAYINLANACAK

Oxford, Cambridge ve Harvard Üniversiteleri tarafından organize edilen ‘Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH) konferansı, bu yıl 10’uncu kez yapılıyor.

Yapılan sunumlar sonucunda ortaya çıkan projeler, Oxford, Cambridge ve Harvard makaleleri ile birlikte yayınlanacak.