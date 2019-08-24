Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Arsenal ligin 3. Haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak dev karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Premier Lig Liverpool Arsenal maçına ilişkin detaylar…

İngiltere Premier Lig'in 3. Haftası dev bir karşılaşmayla kaldığı yerden devam ediyor. Liverpool, Anfield’da Arsenal’ı ağırlayacak. Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması, bugün saat 19.30'da başlayacak. Maç S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.