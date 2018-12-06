Liverpool'da Gomez 6 hafta yok
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, 6 hafta forma giyemeyecek
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sol ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 1,5 ay takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.
23.DAKİKADA OYUNU TERK ETMİŞTİ
Ligde dün 3-1 kazandıkları Burnley maçında Ben Mee ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gomez, 23. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakmıştı.
Liverpool'un 2015 yılında Charlton Athletic'ten renklerine bağladığı Gomez, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta şans buldu.