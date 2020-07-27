Load Runner, Temmuz ayının sonuna kadar ücretsiz oldu

Günümüzde işletmelerin tüm departmanlarında etki sahibi olan ve operasyonlara esneklik, hız ve doğruluk kazandıran bilişim tabanlı servisler, kesinti halinde öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkartabiliyor. Bunu önlemek ise ürün ve hizmetlerin kullanıma sunulması öncesinde yapılacak yük ve performans testleriyle mümkün.

Micro Focus Load Runner, BT sistemlerinin önceden test edilebilmesini sağlayarak performansla ilgili hata riskini azaltıyor. Olumsuz durumlara karşı önceden önlem almayı sağlayan Load Runner, uygun sistem güçlendirmelerinin ve yazılımsal değişikliklerin yapılmasını sağlıyor.

Yaşadığımız corona virüs salgınının her büyüklükte işletme için zorlu bir dönem yaratığının farkında olduklarını belirten Micro Focus ADM Teknik Satış Danışmanı Tuna Tokarlı, bu sebeple, Load Runner’ı Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz kullanıma açtıklarını da sözlerine ekledi.

Micro Focus, LoadRunner çözümleriyle her tür uygulamayı ve karmaşık senaryoyu, kurum içinde ve bulutta test etme olanağı sağlıyor. Kapsamlı ürün portföyü içerisinde farklı protokoller ve varlıklar desteklenirken, lisans merkezileştirme, gelişmiş raporlama yetenekleri, laboratuvar yönetimi gibi özellikler yer alıyor.