Logitech MX Anywhere 3 tanıtıldı! İşte fiyat ve özellikleri

Üç farklı renk seçeneğiyle gelen Logitech MX Anywhere 3, her yüzeyde sorunsuz olarak çalışabiliyor. Özellikle dizüstü sahipleri için tasarlanan model, firmanın ofis kullanımı için en iyi modeli Mx Master 3‘ten esintilere sahip.

Manyetik temelli çalışan yeni nesil MagSpeed tekerlek sistemi kullanan fare, bu motorlu teker ile binlerce satır kaydırmayı zahmetsiz şekilde yerine getirebiliyor. Yan tarafında iki adet fiziksel buton yer alan MX Anywhere 3, birden fazla cihaza Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Aynı zamanda kutusundan USB vericisi de çıkıyor.

Fare, şarj için USB-C portunu kullanıyor. Logitech’e göre MX Anywhere 3, normal kullanımda 70 günlük pil ömrü sunuyor. 1 dakika şarj ile 3 saat kullanabilmek de mümkün.

Yandaki iki tuş Zoom uygulaması için de ayarlanabiliyor. Bu sayede video sohbetler esnasında mikrofonu kapatma veya kamerayı kontrol etme mümkün hale geliyor. Fareyi ayrıca Chrome, Word, Photoshop gibi pek çok uygulama için özel ayarlayabilirsiniz.

Logitech MX Anywhere 3'ün yurt dışı fiyatı 79 dolar. Türkiye'de de satışa çıkacak farenin ülkemizdeki fiyatı ise henüz belli değil.