Üretkenlik odaklı uygulamaları kullananların en iyi arkadaşınıza fare olabilir, evet üzücü ama böyle. Ancak tek bir donanımla üretkenliği artırmak söz konusu olduğunda, Logitech MX Master 3 elinizin altında olmasını isteyeceğiniz bir donanım.

Burada Yazılım geliştiriciler, mühendisler, analistler ve diğer profesyoneller gibi gelişmiş kullanıcıları çeken başlıca iki şey, yenilikçi elektromanyetik kaydırma tekerleği ve uygulama başına özelleştirilebilir ayarlar. Bu da fareyi kullandığınız her yazılım için ideal bir yardımcı yapıyor. Ayrıca, farenizi üç cihazla eşleştirebilirsiniz.

Ancak bu tür bir kullanıcı değilseniz veya sadece hızlı, hafif veya gösterişli bir fare arıyorsanız, Logitech ‘in diğer özel oyun farelerine bakabilirsiniz.





Logitech MX Master 3, şimdiye kadar kullandığım en hoş kaydırma tekerleklerinden birine ve hem verimlilik hem de parmak dostu olan özelleştirilebilir düğme düzenine sahip.

Bunun dışında, bu premium bir fare. Aslında birden fazla bilgisayarı kontrol etme ve uygulama başına özelleştirmeler yapma yeteneği için ödeme yapıyorsunuz. Bunlara ihtiyaç duyan biri değilseniz, daha ucuz bir şey veya bir oyuncuysanız hızlı bir oyun faresi almak sizin için daha iyi olabilir.

Cihazlar ve yazılım arasında sıklıkla geçiş yapan profesyoneller için MX Master 3, özelleştirilebilir yeni favori araçları olabilir. Peki fiyatı ne kadar derseniz piyasada yaklaşık 750 TL’ye bu fareyi bulabiliyorsunuz.





Artıları

Hızlı, pürüzsüz, sessiz kaydırma tekerleği

Rahat

Üç bilgisayarı kontrol edebilme

Üç bilgisayara kadar dosya, metin ve görüntü paylaşabilme

Önceden hazırlanmış ve özelleştirilebilir uygulamaya özel profiller

2,4 GHz ve Bluetooth





Eksileri

Başparmak dinlenme düğmesi daha uygun yerde olabilir

DPI özelleştirmesi kesin değil

USB alıcı depolama alanı yok

Pahalı