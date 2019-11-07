Lokantanın duvarlarını 9 yaşındaki çocuk boyadı

Uzmanlar, "Çocuklarınızı yaratıcılığını her zaman desteklemelisiniz" derler.

Ve eğer çocuğunuzu desteklerseniz, neler yapabileceğine siz bile şaşırabilirsiniz!

Küçük Joe'nun ailesinin yaptığı da bu oldu.

İngiltere'de yaşayan 9 yaşındaki Joe Whale, küçüklüğünden itibaren resim yapmaya hep hevesli oldu.

Evde çok iyi resimler çizebilen Joe, sınıfta karalama yapmakta zorlanıyordu.

Çünkü duvarlara resim yapmayı daha çok seviyordu.

Joe, okul duvarlarına da resim yapınca, öğretmeni yeteneğini geliştirmesi için onu teşvik etti.

Şimdilerde, okul sonrası gittiği bir kursta sanat eğitimi alıyor.

Hatta bu sayede ilk işini de kapmış oldu.

Number 4 isimli restoranın yöneticileri, Joe'nun çizimlerinden etkilendi ve restoranın duvarlarını Joe'nun eserleriyle dekore etmesine izin verdi.

Joe bu sayede sanat kariyerindeki ilk parasını da kazanmış oldu.

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