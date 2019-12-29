Lolita filminin yıldızı Sue Lyon hayatını kaybetti

Stanley Kubrick'in, Vladimir Nabokov'un romanından uyarladığı Lolita filmi ile adını Hollywood'un altın sayfasına ismini yazdıran oyuncu Sue Lyon, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Lyon'un 26 Aralık'ta son nefesini verdiği öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Eğlence sektörüne 13 yaşında bir model olarak katılan sonrasında 14 yaşındayken rol aldığı, Stanley Kubrick'in, Vladimir Nabokov'un romanından uyarladığı Lolita filmiyle ünlenen Sue Lyon'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

800 oyuncu arasından seçilmişti

1959 yılında çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini 1980 yılına dek sürdüren oyuncu, büyük çıkışı 1962 tarihli Lolita adlı filmle yaptı. Lyon, bu filmde canlandırdığı Dolores Haze karakteriyle adını dünyaya duyurdu. Sue Lyon, Lolita filmi için 800 genç oyuncu arasından seçildi. Ayrıca Lyon, Lolita filmi ile Altın Küre'nin de sahibi oldu.

"Evliliği kariyerine gölge düşürdü"

John Ford'un 7 Women ve John Huston'ın The Night of the Iguana filmlerinde de rol aldı. 1980'de rol aldığı Alligator filmiyle sinema kariyerini noktaladı. Hayatı boyunca dört evlilik yapan Lyon, Hampton Fancher, Roland Harrison, Cotton Adamson ve Edward Weathers ile evlendi. Ünlü oyuncunun düğünlerinde bir cinayet işlediği ortaya çıkan Adamson ile evliliği, kariyerine gölge düşürdüğü iddiaları ise uzun süre konuşulmuştu.