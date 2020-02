16 Şubat’ta Victoria House’ da yapılacak olan Y Plus By Yakup Biçer AW20 defilesi şimdiden büyük ilgi uyandırıyor. Büyük heyecanla Londra Moda Haftası'na hazırlanan Yakup Biçer, “İstanbul moda haftasından sonra yurt dışı showroom'larından büyük ilgi gördük. Londra için AW20 defilemize kışın trendlerini yansıtan bir koleksiyon hazırladık” dedi. Y Plus Farklı kalıplarıyla stil algısını değiştiriyor. Sıra dışı tasarımlarında şaşırtan, süprizli bir anlatım kullanarak Londra’ da moda dünyasının kalbinde farklı bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.