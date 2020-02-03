İngiltere'de bir hafta önce cezaevinden çıkıp başkent Londra'da iki kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından öldürülürken, terör örgütü DAEŞ bir açıklama yayınladı. Terör örgütü, herhangi bir kanıt sunmadan Londra saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Londra'nın güneyindeki Streatham'da dün akşam yaşanan saldırıyı, Sudesh Amman isimli saldırgan gerçekleştirmişti. Streatham ilçesinin ana caddesi üzerinde bir dükkandan içeri giren saldırgan, müşterilere bıçakla saldırmıştı. Görgü tanıklarının anlatımına göre 20 yaşındaki Amman, daha sonra dükkandan çıkıp bisiklet süren bir kadına da saldırdı.

Londra polisinin yerel saatle 2'yi biraz geçen saldırganı silahla vurarak öldürdü. Olay anına ait bir videoda, polisin yerde yatan saldırgana, yaklaşılmaması uyarısı yaptığı görülüyor. Emniyet, saldırganın, bomba süsü verilmek istenen mekanizma giydiğini aktardı. 'Terörizm' ile bağlantılı suçlar nedeniyle yaklaşık 3.5 yıldır cezaevinde olan Sudesh Amman, bir hafta önce tahliye edilmişti.

Terör bağlantısı açıklandı

Cezasının yarısını çektikten sonra tahliye edilen 20 yaşındaki saldırgan, polis tarafından gözlem altında tutuluyordu. Londra Emniyet Müdürlüğü, olayın 'terör bağlantılı' olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, terör suçlarından hüküm giyenler konusunda hükümetin kökten bir sistem değişikliğine gideceğini söyledi.

Londra'da son olarak 29 Kasım tarihinde benzer bir bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.



