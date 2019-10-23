Lübnanlı protestocular korkan bebeğe şarkı söyledi

Arabasıyla Beyrut'un Baabda bölgesinden geçen Eliane Jabbour isimle anne, kalabalık bir protestocu grubunun ortasında kaldı.

Uzun süre hareket edemeyen Jaboour'un 15 aylık oğlu Robin korkmaya ve ağlamaya başladı.

CNN'de yer alan habere göre Jaboour, pencereden göstericilere "Araba bebeğim var, çok bağırmayın çünkü korkuyor" dedi.

Protestoculardan bazıları ise tüm dünyada bir çocuk şarkısı haline gelen "Baby Shark" (Yavru Köpekbalığı) şarkısını söylemeye başladı.





"Tamamen kendiliğinden gelişti"





Anne Jabbour, böyle bir olayın olmasını hiç beklemediğini söyleyerek, "Tamamen kendiliğinden odlu. Robin bu şarkıyı çok sever. Evde sık sık açarız ve o da gülerek dinler" dedi.





Video Lübnan'da hızlı bir şekilde yayıldı. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonraysa dünyanın birçok yerinde izlendi.









Orijinal 'Baby Shark' şarkısı