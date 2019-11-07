Lufthansa, grevin ilk gününde 700 uçuşu iptal etti

180 bin yolcu etkilenecek

Reuters'ın haberine göre Lutfhansa kabin personelinin grev kararı sonrası bugün ve yarın toplamda 1300 uçuşun iptal edilmesi, buna bağlı olarak yaklaşık 180 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.





Frankfurt Havalimanı'ndaki uçuş tablosu, Avrupa ve transatlantik bölgelerde iptal edilen uçuşları gösteriyor. İki günlük bu grev nedeniyle iki gün boyunca yapılması planlanan 6 bin uçuştan sadece 2 bin 400'ü yapılabilecek.









Ücret arttırımı isteniyor

UFO sendikasına bağlı kabin personelleri, Lufthansa'dan zam istiyor. Perşembe günü saat 00:00 itibarıyla başlayan grevle ilgili açıklama yapan Lufthansa, kendilerine bağlı olarak hizmet veren Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in grevden etkilenmeyeceği belirtti.





Ryanair ve easyJet'in zorlu rekabetiyle karşı karşıya olan Lufthansa, kârlarını canlandırmak için Avusturya Havayolları, Brüksel Havayolları ve Lufthansa Kargo birimlerinde maliyetleri düşürmeyi planladığını açıkladı.