Luiz Gustavo acı hikayeyi canlı yayında anlattı!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Gençlerbirliği karşısındaki performansıyla takdir topladı.
Avantajı verdi, gol geldi
Hakem Ali Şansalan, mücadelede 32. dakikada çok önemli bir karar verdi. Orta sahada Polomat'ın Isla'ya yaptığı sert hareketi direkt önünde gören Şansalan buna karşın topun Fenerbahçe'de olması nedeniyle avantajı sürdürdü.
Oyunun akmasına izin veren hakem Şansalan örnek bir harekette bulundu. Devam eden atakta da Luiz Gustavo, uzaktan harika bir gol atarak takımını öne geçirdi.
Kutlama Ersun Yanal'la
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attıktan sonra direkt olarak Ersun Yanal'ın yanına koştu.
Brezilyalı futbolcu, yedek kulübesine doğru kayarak geldi ve hocalarına sarıldı. Gustavo, Konyaspor maçında da gol attıktan sonra Ersun Yanal'ın yanına gitmişti.
Maç sonu konuşan Luiz Gustavo "Takımı tebrik ediyorum, büyük bir iş başardık ve hedefimizi olan 3 puanı aldık. Ben de golle katkı verdiğim için mutluyum." dedi.
"O golü attığımda babannem hastanedeydi ve..."
2 yıl önce benzer golü PSG'ye atmasıyla ilgili olarak Gustavo, "Marsilya'da oynarken de benzer golü attım ve o golü çok iyi hatırlıyorum. O golü attığımda babannem hastanedeydi ve 2 gün sonra kaybetmiştik. Bugün farklı bir durum var ama mutluyum." ifadelerini kullandı.
Maç sonu konuşan diğer Fenerbahçeli isim Ferdi Kadıoğlu ise,Takım için ve kendim için çok mutluyum. Hoca da bana tam bir 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum. Bu büyük taraftar beni hep destekledi." dedi.
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