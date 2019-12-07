Luiz Gustavo acı hikayeyi canlı yayında anlattı!

Avantajı verdi, gol geldi

Hakem Ali Şansalan, mücadelede 32. dakikada çok önemli bir karar verdi. Orta sahada Polomat'ın Isla'ya yaptığı sert hareketi direkt önünde gören Şansalan buna karşın topun Fenerbahçe'de olması nedeniyle avantajı sürdürdü.

Oyunun akmasına izin veren hakem Şansalan örnek bir harekette bulundu. Devam eden atakta da Luiz Gustavo, uzaktan harika bir gol atarak takımını öne geçirdi.



