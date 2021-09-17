İskenderiye'den ilçeye gelen gemi, Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Rus olmak üzere 218 turist ve 352 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Limandaki gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahilinden Bodrum Çarşısı, Bodrum Kale Caddesi ile Bodrum Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin akşam Marmaris'e hareket edeceği öğrenildi.

AA

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