Türkiye Lüks gemi Bodrum'a demir attı! Yüzlerce turist geldi

Lüks gemi Bodrum'a demir attı! Yüzlerce turist geldi

Türkiye

Lüks gemi Bodrum'a demir attı! Yüzlerce turist geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire", 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

17 Eylül 2021, Cuma 00:46 Son Güncelleme:
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İskenderiye'den ilçeye gelen gemi, Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Rus olmak üzere 218 turist ve 352 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Limandaki gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahilinden Bodrum Çarşısı, Bodrum Kale Caddesi ile Bodrum Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin akşam Marmaris'e hareket edeceği öğrenildi.

AA

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