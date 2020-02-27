Lüks moda markaları maske yarışına girdi

Yüz maskeleri, çoğu insan için bir moda trendi değil. Çinlileri sürekli maske takarken görmeye alışkınız. Ancak son zamanlarda koronavirüs salgını ve artan hava kirliliği nedeniyle maskeler yok satmaya başladı ve hemen her yerde maske takan insanlar görmeye başladık. Moda endüstrisi de bu gidişata bir el atmak istemiş gibi görünüyor. Bazı lüks moda markaları, tıbbi amaçla kullanılan yüz maskelerine benzer 1664er üretmeye başladı. Bu maskeleri diğerlerinden ayıran özellik, üzerlerindeki marka logosu ve aşırı pahalı etiket fiyatı.

Marine Serre markası, ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonu için R-Pur ile işbirliği yaptı ve kendi logosuyla süslü yüz maskesi üretti. Billie Eilish, Grammy Ödül Töreni'nde Gucci marka takımını yine aynı markanın maskesiyle kombinlemişti.

Lüks Fransız markası Louis Vuitton, üzerinde kendi logosu olan siyah beyaz yüz maskesini 85 dolara (523 lira) satışa çıkardı. Çoğu internet sitesinde bu maske tükendi.

Rihanna'nın kurucusu olduğu Fendi markası ise 270 dolarlık (1664 lira) bir etiketle kendi yüz maskesini piyasaya sürdü.

Öte yandan uzmanlar, maske takmanın virüslerden yeteri kadar korumayacağını öne sürüyor. Onun yerine kişisel hijyene özen göstermek ve sürekli elleri yıkamak virüslerden korunmaya fayda sağlayacaktır.

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