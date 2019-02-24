Mabel Matiz babasına bu cümlelerle veda etti

Önceki gün babasını kaybeden sanatçı Mabel Matiz, yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni." notunu düştü

24 Şubat 2019, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Mabel Matiz babasına bu cümlelerle veda etti

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz’in, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca önceki gün Mersin-Erdemli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Askeri törenle dün toprağa verilen Ali Karaca'nın cenazesinde Mabel Matiz ve kardeşi Selim Karaca çok üzgündü.

''HEP SENİ BEKLEDİM''

Mabel Matiz, babasının ölümünün ardından Twitter'da duygu dolu bir mesaj yayınlayarak babasına veda etti. Matiz mesajında "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.'' sözlerine yer verdi.

MABEL MATİZ'İN PAYLAŞIMI:

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