Yemek Maç köftesi tarifi: Maç köftesi nasıl yapılır?

Maç köftesi tarifi: Maç köftesi nasıl yapılır?

Yemek

Maç köftesi tarifi: Maç köftesi nasıl yapılır?

Futbol maçı günleri stat yanlarında seyyar satıcıların hazırladığı köftenin lezzeti bir başka oluyor. Futbol hayranlarının çok iyi bildiği maç köftesini evde hazırlamaya ne dersiniz? Futbol severler maç köftesi nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz maç köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

07 Ocak 2021, Perşembe 12:34 Son Güncelleme:
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Futbol hayranlarının en çok sevdiği sokak lezzetlerinden birisi de maç köftesi tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için maç köftesi tarifi arıyor ya da maç köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Maç köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Maç köftesi tarifi

Maç köftesi malzemeleri

  • 600 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
  • 6 dilim bayat ekmek içi
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon

Maç köftesi yapılışı

Ekmeklerin kenarlarını alıp içlerini suya koyup ıslatın. Soğanı rendeleyin. Kıymayı soğan, ayçiçeği yağı ve baharatlarla karıştırın. Ekmek içinin suyunu sıkıp kıymalı harca ekleyin. Hepsini bir araya getirip 15-20 dakika yoğurun. Macun kıvamına gelen kıymayı buzdolabında 40 dakika kadar dinlendirin. Ardından elinizi ıslatarak köfteleri yassı ve yuvarlak olacak gibi şekillendirin. Izgaranızı ya da ızgaralı tavanızı ısıtıp köftelerin iki tarafını da kızartın. Piyazlık doğranmış soğan, maydanoz, közlenmiş domates ve biberle mümkünse ekmek arası servis edin.

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