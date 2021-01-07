Maç köftesi tarifi: Maç köftesi nasıl yapılır?

Futbol hayranlarının en çok sevdiği sokak lezzetlerinden birisi de maç köftesi tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için maç köftesi tarifi arıyor ya da maç köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Maç köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Maç köftesi tarifi

Maç köftesi malzemeleri

600 gram kıyma

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

6 dilim bayat ekmek içi

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Maç köftesi yapılışı

Ekmeklerin kenarlarını alıp içlerini suya koyup ıslatın. Soğanı rendeleyin. Kıymayı soğan, ayçiçeği yağı ve baharatlarla karıştırın. Ekmek içinin suyunu sıkıp kıymalı harca ekleyin. Hepsini bir araya getirip 15-20 dakika yoğurun. Macun kıvamına gelen kıymayı buzdolabında 40 dakika kadar dinlendirin. Ardından elinizi ıslatarak köfteleri yassı ve yuvarlak olacak gibi şekillendirin. Izgaranızı ya da ızgaralı tavanızı ısıtıp köftelerin iki tarafını da kızartın. Piyazlık doğranmış soğan, maydanoz, közlenmiş domates ve biberle mümkünse ekmek arası servis edin.



