Maçka Parkı’nda büstlere baltalı saldırı
İstanbul Şişli Maçka Parkı’nda Türk devletleri liderlerinin büstlerine baltalı saldırıda bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı, zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Şişli’de Maçka Parkı’nda baltayla büstlere zarar veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, tarihteki Türk büyüklerinin büstlerinin bulunduğu Maçka Parkı’na gelen S.H, çantasından çıkardığı baltayla heykellere zarar vermeye başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken baltasına da el konuldu.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda, Büyük Selçuklu Devleti kurucusu Selçuk Bey ile Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey’in büstlerinde hasar oluştu. AA