Türkiye Maçka parkında doktorun boğazını kesen Emrah Danışman tahliye edildi

Maçka parkında doktorun boğazını kesen Emrah Danışman tahliye edildi

Türkiye

Maçka parkında doktorun boğazını kesen Emrah Danışman tahliye edildi

İstanbul Maçka Parkı’nda Emrah Danışman isimli kişi, asistan doktor Süleyman Dönmezler’in boğazını kesmişti. Olaydan sonraki ifadesinde 'Bana şşt dedi dedikten sonra anneme küfür etti. Çok üzgünüm çok pişmanım' ifadelerini kullanmıştı. Danışman tahliye edildi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
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İstanbul Maçka Parkı’nda kırdığı cam şişe ile asistan doktor Süleyman Dönmezler’in boğazını kesen sanık Emrah Danışman tahliye edildi. Danışman önceki celsede yaptığı savunmasında, “Bana şiit dedikten sonra anneme küfür etti. Çok üzgünüm çok pişmanım” demişti.

İstanbul Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’nda, 11 Haziran’da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, sanık Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler’in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık Danışman, yakalanarak tutuklanmıştı. Dönmezler ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

“EYLEM KORKUTMAYA YÖNELİKTİ” 

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmaya SEGBİS sisteminde katılacak olan sanık Emrah Danışman ise teknik arızalar sebebiyle duruşmaya bağlanamadı. Duruşmada söz alan sanık avukatı müvekkilinin eylemi ağır tahrik altında işlediğini söyleyerek, “Eylem yaralamaya değil korkutmaya yönelikti. Tahliye edilmesini talep ederiz” dedi. Alınan talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanığa ayrıca yurtdışı çıkış yasağı ve haftada bir evine en yakın karakola imza atma adli kontrolü uyguladı.

Milliyet


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