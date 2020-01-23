Macron Osmanlı hediyesini korudu: Gidin buradan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs ziyareti sırasında gittiği, Osmanlı hediyesi Fransız Kilisesi'nde İsrailli güvenlik güçlerini görünce öfkelendi ve "Çıkın buradan" diye bağırdı. Macron, kilise girişinde tartıştığı İsrailli güvenlik yetkilisine, "Lütfen kurallara saygı duyun. Bu kuralar yüzyıllardır yürürlükte. Benimle değişmeyecekler" dedi. Azize Anne kilisesi, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Padişahı I. Abdülmecid tarafından Fransa'nın Kırım savaşındaki desteği nedeniyle İmparator III. Napolyon'a hediye edilmişti. Kilise hâlâ Fransa toprağı olarak sayılıyor. Videoda oldukça sinirli bir şekilde İngilizce konuşan Macron'un, "Herkes kuralları gayet iyi biliyor. Yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Burayı terk et lütfen" diye bağırdığı duyuluyor.

Özür diledi mi, dilemedi mi?

İsrail istihbaratı Shin Bet ve Kudüs Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak açıklamada, güvenlik güçlerinin kilisede Macron'a eşlik etmeleri önceden kararlaştırıldığı ve Macron'un özür dilediği açıklandı. Açıklamada ayrıca Macron'un güvenlik görevlisiyle el sıkıştığı belirtildi. Ancak Fransa tarafından Macron'un özür dilediğine dair bir açıklama gelmedi.

Senelerce paylaşılamadı

İsrail'in 1967'de Filistinlilerin yaşadığı Doğu Kudüs'ü ilhakından sonra, bölgedeki Fransız kilisesi de İsrail idaresi altındaki kısımda yer almıştı. Ancak Fransa dahil Batılı güçler Doğu Kudüs'ün ilhakını tanımadıkları için Azize Anne kilisesinin statüsü konusunda tartışmalar ve diplomatik girişimler hiçbir zaman sonuca varılamamıştı.

Macron ilk değil

1996'da eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da Azize Anne Kilisesi önünde sinirlerine hakim olamamış ve İsrailli güvenli güçleriyle tartışmıştı. Chirac, kalabalık bir itiş kakışın ortasındayken İsrailli yetkililere "Ne istiyorsun? Uçağıma binip Fransa'ya dönmemi mi istiyorsun? İstediğin bu mu?" diye bağırmıştı.

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