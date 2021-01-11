Macron ve eşi Brigitte Macron'un çiçeklere harcadıkları rakam tepki topluyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un saraydaki çiçeklere geçen yıl 600 bin euro (5,4 milyon lira) harcamaları tepki çekti.
11 Ocak 2021, Pazartesi 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un başkent Paris’teki resmi ikametgahları Elysee Sarayı’ndaki çiçeklere geçen yıl 600 bin euro (5,4 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.
Fransız Politis gazetesi, Macron’un yaptığı çiçek harcamasının selefleri Hollande ve Sarkozy’ninkinden beş kat fazla olduğuna dikkat çekti.
NTV'de yer alan habere göre Elysee Sarayı’nın koronavirüs nedeniyle halka kapalı olduğu, çok az resepsiyonun yapıldığı ve ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde çiçek bütçesinin artması Fransız kamuoyunda tepki topladı.
BUNLARI DA OKUYUN