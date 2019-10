Madalyalı paralimpik sporcu ötanaziyle hayatına son verdi

Marieke Vervoort, birçok dünya ve olimpiyat madalyasına sahip başarılı bir paralimpik atletti. 40 yaşındaki Belçikalı sporcu, 21 yaşından bu yana omuriliğinde gelişerek kaslarının giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan "miyelopati" hastalığı ile mücadele ediyordu. Marieke Vervoort'un hayatına ötanazi ile son verdiği duyuruldu.

2016’da Rio’daki olimpiyatlardan sonra ötanaziyi ciddi olarak düşündüğünü söyleyen başarılı sporcunun gerekli belgeleri 2008’de imzaladığı öğrenildi.

ÇOK ACI ÇEKİYORDU

Vervoort 2016'da verdiği bir röportajda, "Vücudum için dayanılmaz acılar yaşıyorum" derken "Her çalışma sonrası inanılmaz ağrılarım oluyor. Her yarışta kendimi zorluyorum. Antrenman ve yarış benim ilacım", "Gerçekten çok korkuyorum ama ötanazi bana huzur veriyor. Bu hakkım olmasaydı intiharı tercih ederdim. Her ülkede ötanazi hak olursa daha az intihar olacağını düşünüyorum." demişti.

ÖTANAZİ NEDİR?

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak anlamına geliyor.

ÖTANAZİ HANGİ ÜLKELERDE SERBEST?

Ötanazi Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Kanada'da uygulanıyor. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Hollanda ve Belçika’da 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanıyor. Ayrıca ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermont eyaletlerinde de aktif ötanazi uygulanabiliyor.