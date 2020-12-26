Madelein Lopez Camelo: Soner bana kraliçeymişim gibi hissettiriyor

Türkiye’de yaşamaya alışabildiniz mi?

Beş yıldır Türkiye’deyim ve Türkiye’yi çok sevdim. İtalya, Paris, Almanya ve birçok ülkede modellik yaptım. Oralarda en fazla üç ay kalabildim ve ülkeme geri döndüm. İstanbul’a da üç ay modellik yapmak için gelmiştim ama beş yıldır buradayım. İnsanların sıcaklığı ve samimiyeti açısından Türkiye benim ülkeme çok yakın. Belki de bu sebeple kolayca uyum sağlayabildim.

Kolombiya Güzellik Kraliçesi olduğunuzu biliyoruz ama sizi daha yakından tanımak isteriz.

Ben çocuk yaşlarımdan üniversite yıllarıma kadar atletizmle ilgilendim. Ardından modellik kariyerim başladı. Aile ilişkilerine çok önem veren, hayatın olumlu yönlerine ilgi duyan, kendimle ve sahip olduklarımla barışık biriyim.

ÖNEMLİ OLAN GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLMEK DEĞİL, O UNVANA LAYIK YAŞAYABİLMEK

Güzellik kraliçesi olma serüveniniz nasıl gelişti?

Ben annemin ısrarıyla yarışmaya katıldım. Tek hayalim bu yarışmada birinci olmaktı. Kraliçe olduktan sonra anladım ki, önemli olan güzellik kraliçesi seçilmek değil, o unvana layık yaşayabilmek. Kendimi daha fazla geliştirmek için birçok eğitim aldım.

Hayallerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Ben ülkemde kraliçe seçildikten sonra birçok projenin içinde yer aldım. Aslında ülkemde ünlenmiştim ama maceracı yapım başka ülkelerde kariyer arayışıma neden oldu. Hayallerimi her zaman mutluluk üzerine kurdum. Ve şu an en büyük hayalimi yaşıyorum; evliyim ve bir oğlumuz var. Soner, bana kendimi kraliçeymişim gibi hissettiriyor.

İLK ADIMI SONER ATTI

Soner Sarıkabadayı'nın klibinde tanıştınız. Peki, ilişkiniz nasıl başladı?

Klibinde oynadığım için tanıştık ama ben çok centilmen bir yıldız gördüm karşımda. Çok saygılı ve çok profesyonel bir şarkıcı o. Klip çekimi bitikten sonra evime döndüm. Bir hafta boyunca kimse kimseyi aramadı. Sonrasında Soner beni yemeğe davet etti. Bir süre ismini koymadığımız yemek buluşmalarının ardından birlikteliğimiz ilişkiye dönüştü.

İlk adımı kim attı?

Tabii ki Soner attı ama ben de karşılık verdim.

Evlilik ve çocuk düşünüyor muydunuz yoksa her şey spontane mi gelişti?

Biz bu ilişkiye başladığımız gün evlenmeye karar vermiştik. Tabii ki çocuk da istiyorduk.

SONER’İN MERHAMETİNDEN VE KADININI SAHİPLENMESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM

Soner Bey’in en çok neyinden etkilediniz?

Merhametinden ve kadınını sahiplenmesinden çok etkilendim. Biraz ataerkil bir yapısı var. Bu kadar büyük bir enerjinin beni sahiplenmesi ve hayata olan saygısı beni çok etkiledi.

Anne olmak hayatınızı ne kadar etkiledi?

Eğer gerçekten sizi anlayan bir eşiniz varsa onunla evlenmek ve çocuk sahibi olmak inanılmaz güzel bir duygu. Düşünün, evlendiğimde mutluydum ama çocuğum olunca bu mutluluk tarifsiz bir boyuta geçti.

Evlilik kararınıza aileniz ne dedi?

Benim kararıma saygı duydular. Soner’i de çok seviyorlar.

‘Güzel’ adında bir markanız varmış sanırım, değil mi?

Evet, Matias’tan zaman bulabilirsem markamla ilgileniyorum. Şimdilik yarı profesyonel ilerliyor işler, çünkü önceliğimi oğluma ait. Hem kendi ülkemden hem buradan aldığım ve giydiğim şeyleri nereden aldığımı soran birçok kadının varlığı beni bu markayı kurmaya yönlendirdi. Kadınların benim tarzımla ilgilenmeleri hoşuma gidiyor. Ben de onlara stil konusunda alternatifler üretiyorum.

ANCAK ANNELİKTEN AYIRDIĞIM VAKİT KADAR ÇALIŞABİLİRİM

Modelliğe devam edecek misiniz?

Soner, işime çok saygı duyuyor ama ben artık ancak annelikten ayırdığım vakit kadar çalışabilirim.

Soner Bey kıskanç bir eş mi?

Ben Soner’i iyi tanıyorum. Neleri sever neleri sevmez çok iyi biliyorum. Ona göre davranıyorum, o da bu konuda benim kadar özverili. Yani, ben Soner Sarıkabadayı’yı işi gereği takip edenleri ve sevenlerini kıskanmıyorum ama eşimi tabii ki kıskanırım.

Türkiye’deki adetlere alışabildiniz mi?

Aslında bakış açısı olarak bizim kültürümüze benziyor. Bu yüzden adaptasyon sorunu yaşamadım.

DOLMA VE MANTI YAPMAYI ÖĞRENDİM, İNANILMAZ KEYİFLİ

Evde yemekleri siz mi yaparsınız?

Yardımcımız var. Genellikle o yapıyor. Hem Kolombiya hem Türkiye yemeklerine bayılıyoruz. Soner istediğinde ben de yemek yapıyorum. Dolma ve mantı yapmayı öğrendim. İnanılmaz keyifli.

AİLESİ BENİ ÇOK SEVİYOR

Soner Bey’in ailesiyle aranız nasıl?

Çok iyi insanlar ve ben tanışır tanışmaz çok sevdim onları. Onlar da beni çok seviyor. Eşinizin ailesiyle iyi anlaşmak önemli. Karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz var. Şu sıralar pandemiden dolayı gidip gelemiyoruz ama pandemi biter bitmez yanlarına gideceğiz. Şu an sadece görüntülü görüşebiliyoruz.

Oğlunuz Hasan Matias’ın adını kim koydu?

Hasan, Soner’in babasının adı. Matias ise mucize anlamına geliyor. “Bir gün erkek çocuğum olursa adını Matias koyacağım” demiştim ve kendime verdiğim sözü tuttum. Soner de bu ismi çok sevdi ve oğlumuzun adı Hasan Matias oldu.

OĞLUMU BAKICIYA EMANET EDEMEYECEĞİM İÇİN BEN BAKIYORUM

Oğlunuzla kendiniz mi ilgileniyorsunuz yoksa bir bakıcınız var mı?

Sürekli evde olduğumuz için bakıcıya ihtiyaç duymadık. Oğlumu bakıcıya emanet edemeyeceğim için ben bakıyorum. Hasan Matias’ın yanından bir dakika bile ayrılmıyorum. O hayatımızın gerçek anlamda mucizesi.

Pandemiden sonra düğün yapacak mısınız?

Nikahımıza çok sayıda dostumuzu davet edemedik ama önce sağlık olsun. Hem benim ülkemde hem de Mersin’de düğün yapmayı planlıyoruz.