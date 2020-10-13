Madonna son görüntüsüyle gündemde

Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren 62 yaşındaki Madonna'nın son görüntüsü takipçilerini şaşırttı.









'Sana neler oluyor?'

Madonna'nın gönderisinde en çok konuşulan detay, şarkıcının yüz şekli oldu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Kimileri, "Bu üzücü, sana neler oluyor?" derken kimisi ise Madonna'nın bu görüntüsünün uygulamanın efektlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Instagram, geçtiğimiz aylarda Madonna’nın kişisel hesabına, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle müdahale etmişti. Amerikalı şarkıcının yaptığı bir corona virüs paylaşımı, yanlış bilgi içerdiği iddiasıyla engellenmişti.







