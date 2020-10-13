Magazin Madonna son görüntüsüyle gündemde

Madonna son görüntüsüyle gündemde

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Madonna son görüntüsüyle gündemde

Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren Madonna'nın paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Dünyaca ünlü şarkıcının gönderisinde en çok konuşulan detay yüz şeklindeki değişim oldu.

13 Ekim 2020, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren 62 yaşındaki Madonna'nın son görüntüsü takipçilerini şaşırttı.


https://www.instagram.com/p/CGOGLg7hx6n/


'Sana neler oluyor?'

Madonna'nın gönderisinde en çok konuşulan detay, şarkıcının yüz şekli oldu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Kimileri, "Bu üzücü, sana neler oluyor?" derken kimisi ise Madonna'nın bu görüntüsünün uygulamanın efektlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Instagram, geçtiğimiz aylarda Madonna’nın kişisel hesabına, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle müdahale etmişti. Amerikalı şarkıcının yaptığı bir corona virüs paylaşımı, yanlış bilgi içerdiği iddiasıyla engellenmişti.


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