Ünlü popçu Madonna, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki konserini iptal edince pop müziğin kraliçesinin sağlığı hakkındaki soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Madonna, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Tekrar teşekkürler Lizbon! Bu gece konseri iptal etmek zorunda kaldım, vücudumu dinlemeli ve dinlenmeliyim." dedi. Kasım ayında 'Madame X Tour' turnesi kapsamında ABD'nin Boston şehrindeki 3 konserini daha iptal eden Madonna, buna gerekçe olarak 'aşırı ağrılarını' gerekçe göstermiş, defalarca özür dilemişti. Madonna'nın Madame X Tour adlı turnesi gelecek martta sona erecek.

Hayranıyla davalık olmuştu

Kasım ayında normalde 20.30'da başlayacak konser için toplam değeri bin doların üzerinde üç bilet alan bir hayranı, daha sonra konserin iki saat ertelendiğini öğrendi.Konsere gitmekten vazgeçen Hollander, biletlerini iptal etmek ve parasını geri almak için organizatörlere başvurması üzerine isteği reddedildi. Dava açmaya karar veren hayranı, Madonna ve organizatörlerin şarkıcının bir önceki gösterisinden dolayı konserinin akşam 8.30'da başlamayacağını daha önceden bildiğini ya da bilmesi gerektiğini dava dilekçesinde ileri sürdü.

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