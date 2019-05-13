Londra Filistin Eylem Grubu üyeleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir kliple Madonna’ya çağrı yaptı.

ŞARKISININ SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Amerikalı şarkıcının Papa Don’t Preach adlı şarkısının sözlerinin değiştirilerek kullanıldığı çağrıda, "Madonna sana bir tavsiye verelim, Madonna, Eurovision’a gitme, Madonna gitme, doğru kararı ver, Apartheid’ı boykot etmelisin." ifadesi kullanıldı.

135 KİŞİLİK EKİPLE TEL AVİV'E GİDECEK

Madonna’nın cumartesi Tel Aviv’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, Amerikalı şarkıcı, 40 koro üyesi, 25 dansçının yanı sıra koreografi, sahne, ışık ve görsel şovdan sorumlu onlarca profesyonelin de aralarında olduğu 135 kişilik bir grupla Tel Aviv’e gidecek.

AA