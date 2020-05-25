Daha önce Mafia II oynamadıysanız şu anda bu oyun için tam zamanı olabilir. Ana karakterimiz savaş gazisi Vito Scaletta ile hikayeyi kontrol ediyoruz ve en yakın arkadaşımız Joe Barbaro bize mafya içinde yer almamız için olanaklar sağlıyor. Oyun, Empire Bay şehrinde 1940-1950 yılları arasında geçiyor. Oyun başlamadan önce bir yazı çıkıyor ve 2010 yılındaki oyun ile aynı olduğunu söylüyor, ayrıca kültürel olarak rahatsızlık duyulabilecek bazı içerikler olduğu için uyarı yapıyor.

Oyun içinde genel olarak araba kovalamaca, gizlice adamları indirme, polisleri atlatma ya da belirtilen hedefleri indirme gibi görevler mevcut. Yaklaşık 12 saat süren bir hikaye modu var bence gayet iyi bir süre. Hikaye içindeki görevlerin kendini tekrar ettiğini söyleyemem, gayet akıcı ve sizi oyuna bağlayan bir şekilde ilerliyor.

Oyunun silah ve sürüş mekanikleri on yıl önceden geliyor olsa da iş görür vaziyette. Hikaye görevlerinden sıkıldığınızda, Empire Bay etrafında vakit geçirebilir, kaos yaratabilirsiniz. Arabanız ile bir suça karıştığınızda polisler sizi plakanızdan bulabiliyor, bu yüzden aracınızı boyatmayı unutmayın. Şunu söylememiz gerek, 2K ve Hangar 13’ün 1940’lı yılların New York’unu 4K olarak tekrardan geri getirmeye çalışmaları bence takdire şayan. Şehrin atmosferi gayet güzel yansıtılmış, özellikle araçlar, binalar hoş duruyor.

Oyun remastered olduğu için çok radikal değişiklikler olduğunu söyleyemeyiz. Grafikler, 4K çözünürlüğü desteklemek için gerekli güncellemeleri aldı. Bunun dışında çok önemli değişiklikler yok. Mafia II’nin üç farklı DLC’si, The Betrayal of Jimmy, Jimmy's Vendetta ve Joe's Adventure da pakete dahil.

Ben oyunu PS4 Pro da 4K olarak deneyimledim. Oyun 2010 yapımı olmasına rağmen grafik olarak bence tatmin edici bir sonuç verdi. Steam kütüphanenizde oyunun önceki sürümü varsa yeni sürümüne ücretiz olarak yükseltebilirsiniz. Piyasada birçok mafya konulu oyun var ama bence en iyisini 2K Games yapıyor. Her ne kadar remaster’ları yaparken rakamsal olarak gitmeyip ortadan başlasalar da bence en iyiyi sona sakladılar. Ağustos’ta gelecek Mafia I Remastered’ı heyecanla bekliyorum! Oyunun içinde 1940 ve 50’lerden 130 tane lisanslı şarkı var, o yılların havasını yaşatmak için hepsi özenle seçilmiş.

Sonuca bağlıyorum

10 yıl önce çıkan oyunun yeni grafikler ile piyasaya sürülmesi özellikle Mafia hayranları için güzel bir gelişme. Oyunu satın almadan önce bilmeniz gereken şey bunun yeni bir oyun olmadığı, önceden çıkan oyunun günümüz teknolojisine daha yakın versiyonu olduğu. Eğer, Mafia serisini seviyor ve açık dünya oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız yıllar sonra bu oyunu tekrar oynayıp nostalji yaşayabilirsiniz. Seriyi hiç oynamayanlar için ise ikinci bir şans olabilir. Çünkü serinin diğer iki oyununun da yakında remastered’ı gelecek.

Mafia II: Definitive Edition’a PS4 ve PC için 199 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Artıları

4K uyumlu yeni grafikler

Scorsese filmlerine benzeyen hikaye

DLC’ler ile gelmesi

Eksileri

Ufak bug’lar

Yakın dövüş mekaniği kısıtlı



