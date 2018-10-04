Magandalar kına gecesinde havaya ateş açtı

Isparta’nın Gönen ilçesinde bir düğünde etrafa ateş açan magandalar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

04 Ekim 2018, Perşembe 17:41
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Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasındaki Baladız Mahallesi’nde geçtiğimiz gün bir düğünde mermiler havada uçuştu. Açık alanda yapılan kına gecesinde ortaya çıkan magandalar, kalabalığa aldırmadan etrafa gelişigüzel şekilde ateş açtı. Magandaların silah sesleri zaman zaman kına gecesinde çalan müziği dahi bastırdı.


 O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İHA

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