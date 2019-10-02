Mağazaya giren geyik, kıyafetlerin arasında sıkıştı
İtalyan Alpleri’ndeki turistik Cortina D’Ampezzo beldesinde mağazada mahsur kalan geyik, sakinleştirici ilaçla yatıştırıldıktan sonra doğaya salındı
İtalyan Alpleri’ndeki turistik Cortina D’Ampezzo beldesinin belediye başkanı Gianpaolo Ghedina, satış görevlisi mağaza dışında bulunduğu sırada 4 ya da 5 yaşında olduğu tahmin edilen geyiğin dükkana girdiğini söyledi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Ghedina, kıyafetlerin arasında mahsur kalan geyiğin kurtarılması için mağazanın bulunduğu işlek caddenin birkaç saat boyunca trafiğe kapatıldığını, geyiğin sakinleştirici ilaçla yatıştırıldıktan sonra doğaya salındığını ifade etti.